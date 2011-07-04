Какая мука полезнее всего

Без муки становится невозможным приготовление многих блюд. Ее используют не только для выпечки, но и в соусах, при панировке мяса и рыбы… А вот о том, как выбрать из множества видов муки самую полезную, знают не все!

Специалисты в области диетологии и правильного питания утверждают, что самой полезной для организма является мука грубого помола. В ней содержится больше клетчатки и необходимых для организма веществ. Единственный недостаток: приготовить из нее пышную выпечку, к сожалению, не удастся. Поэтому ее вряд ли можно использовать для бисквитов, а вот в качестве панировки или ингредиента соуса такой муке нет равных. В том же случае, если вы соблюдаете диету или хотите питаться правильно, из такой муки можно печь хлеб или хлебцы, в которые можно добавлять также проростки пшеницы. Если говорить о видах муки, то самой популярной, безусловно, является пшеничная. Второе место занимает ржаная мука. Однако полезнее будет использовать в пищу гречневую и ячменную. В ячменной муке содержится бета-глюкан, который снижает холестерин, тем самым защищая сердце и сосуды. Однако выпечка из нее получается не слишком пышной, поэтому лучше смешивать эту муку с пшеничной. А гречневая мука поможет быстрее похудеть и наладить обмен веществ!

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