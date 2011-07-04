Что лечит огурец

Огурец является кладовой витаминов для нашего организма, но оказывается он и в народной медицине занимает почетное место.

Если у вас кашель или проблемы с дыхательными органами, то лучшего лекарства как огуречный сок вам не найти.Для этого вам достаточно утром натощак и вечером выпивать по три столовых ложки огуречного сока.Чтобы было приятно его пить можно добавить в огуречный сок мед или сахар. В прошлом веке больным туберкулёзом давали пить огуречный сок и это оказывало положительный результат на лечение.

Если у вас запоры и вы страдаете от этого, то вам и здесь поможет огуречный сок или мелко измельченные огурцы в свежем виде.Сок со свежих огурцов поможет вам при болях в кишечнике и желудке.

При употреблении свежих огурцов вы понизите риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Но не стоит забывать и о противопоказаниях огурца. Так квашеные огурцы не рекомендуется применять при гастрите и желчнокаменной болезни.

Незаменим свежий огурец и в косметологии. Он поможет вам при появлении морщин. Вам просто необходимо ежедневно делать маски со свежих натертых на мелкой терке огурцов.

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