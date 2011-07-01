Позже рожаешь - дольше живешь

Американские ученые сделали любопытное открытие. По их наблюдениям, если женщина становится мамой в возрасте «за сорок», то, как правило, продолжительность ее жизни увеличивается. Но специалисты пока не могут определить, каким образом поздние роды влияют на продолжительность жизни.

Связь между поздними родами и продолжительностью жизни женщин обнаружили демографы Университета Юты. Более того, эта закономерность распространяется и на близких родственников: в частности, братья таких женщин также имеют большую продолжительность жизни.

Как сказал ведущий автор исследования профессор Кен Р. Смит, если женщины в вашей семье рожали в старшем возрасте, то у вас, возможно, есть шанс прожить дольше.

Наличие родственниц, родивших первого ребенка после 45 лет, несет в себе генетические преимущества для семейного долголетия, которое будет передаваться по наследству, полагают ученые. Для определения точных шансов на долголетие следует узнать, сколько женщин в семейном поколении поздно рожали детей.

Врачи рассмотрели демографические и медицинские данные о 1,6 млн человек, а также исторические документы из университетов Монреаля и Западного Онтарио (Канада) о 400 тыс. жителей Квебека между 1608 и 1850 годами. Генетики сделали вывод, что позднее материнство на 14-17 % снижает риск смерти после 50 лет, сообщает АМИ-ТАСС. Замечено, что братья поздно родивших женщин также на 20-22 % больше защищены от преждевременной смерти. Поздняя менопауза тоже ассоциировалась с долголетием и родами в зрелом возрасте.

Пока специалистам не ясно, каким образом поздние роды влияют на продолжительность жизни: генетическими факторами или в силу социальных и экологических факторов, таких как здоровый образ жизни и хорошее питание. Предположительно гены составляют до 25 % различий в продолжительности жизни.

nastroenie.com.ua