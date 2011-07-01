Турчанка умоляет отдать ей лицо умирающей в Турции россиянки (фото)

Минздравсоцразвития РФ по распоряжению главы ведомства Татьяны Голиковой направляет российских врачей в Турцию для того, чтобы они могли оценить состояние россиянки Виктории Николаевой, пострадавшей от алкогольного отравления. На прошлой неделе турецкие медики зарегистрировали у девушки смерть мозга.

Турецкие врачи объясняют, что россиянка фактически мертва - ее мозг не работает, а сердце бьется только благодаря специальной медицинской аппаратуре. При этом некоторые эксперты считают, что мизерные шансы снова прийти в себя у 23-летней ярославской студентки по-прежнему есть. В любом случае, отключать ее от аппаратуры запрещают турецкие законы.

Турчанка хочет забрать лицо обреченной туристки

Тем временем в трагической истории российской туристки произошел крайне драматичный поворот. 49-летняя турчанка Сезгин Эрген, которая лежит с Викторией Николаевой в одной больнице, захотела купить лицо россиянки и пересадить себе - много лет назад женщина была изуродована в результате неудачной попытки самоубийства, и ей очень нужен донор.

Жуткую историю Эрген с мельчайшими подробностями рассказали турецкие СМИ. В марте 1993 года из-за постоянных размолвок с мужем Сезгин пыталась свести счеты с жизнью: взяв ружье, она выстрелила себе в подбородок. Женщина выжила. Операция по спасению ее жизни длилась 9 часов. А за 18 лет, прошедших после неудачной попытки суицида, Сезген сделали 56 операций. Но и после этого она ходит в медицинский маске, чтобы никто не смог увидеть ее обезображенное лицо, пишет "Комсомольская правда".

Весной она решилась записать видеообращение, в котором просит родственников возможных доноров отдать ей лицо погибших. "У меня большая проблема, я прячусь от близких. Очень прошу: помогите!" - умоляла женщина. Но время шло, а доноров все не было.

И вот, находясь в больнице, Сезген от медиков узнала, что там же лежит обреченная русская девушка. Через некоторое время турчанка лично встретилась с матерью россиянки, приехавшей в Турцию, и попросила отдать ей лицо дочери. "Да, она обращалась конкретно к маме Вики, - подтвердила Анна Селуянова, троюродная сестра Виктории. - Турчанка очень просила лицо Вики и говорила, что ради этого готова на многое".

"Знаю, вам нелегко. Она - часть вас и вашей души. Но проявите сострадание, взгляните на меня! Мне так хочется поверить в жизнь! Лицо вашей дочери - моя единственная надежда", - призналась Сезгин родителям Виктории, сообщает L!FE.

Однако Людмила Николаева ответила отказом. Она по-прежнему верит, что дочь придет в себя. "Мы разговаривали с российскими врачами, - отметила Селуянова. - Мама Вики уверена, что шанс есть. Ведь Вика реагирует на щекотку. Шевелит пальчиками, ножки сгибаются. Нам наши медики объяснили, что если есть реакция, значит, жив спинной мозг. А значит - и головной. Организм борется!"

Виктория Николаева, фото: социальная сеть "Одноклассники"

Впрочем, даже при самом плохом исходе Людмила Николаева ни за что не отдаст лицо Виктории турецкой женщине, отмечает троюродная сестра пострадавшей.

Некоторые врачи клиники недоумевают из-за решения Людмилы и указывают, что пожертвование органов нуждающимся в Турции - частая процедура. "Это распространенная практика. Очень многие родственники пациентов, находящихся на грани жизни и смерти, в праве отдать органы больного, если это поможет спасти жизнь другого человека, - рассказал турецкий хирург. - Врачи зафиксировали смерть мозга Вики уже давно, в принципе надежд на ее выздоровление практически нет".

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