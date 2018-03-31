Психика - система управления: как бросить курить
Меняя ее, сможем повлиять на физиологические процессы... Отдавайте правильные приказы своему бессознательному мозгу...
Позвольте обратить ваше внимание на тот факт, что ваши привычки, ваши стратегии, ваши убеждения не вы, а ваша психика или душа. Вы же нечто иное, кому принадлежат ваша душа и ваше тело, и между ними есть некоторое взаимодействие.
Фраза "Я хочу бросить курить" бессмысленна в этом контексте. Правильно будет сказать: "Я хочу, чтобы мои легкие дышали чистым воздухом, я хочу, чтобы мое тело было здоровым".
Никто не может бросить курить. Вы должны понять. Курение теперь уже не является вопросом вашего решения. Оно вошло в мир ваших привычек, оно укоренилось. Тридцать лет — большой срок. Оно пустило в вашем теле корни, в вашей химии; оно распространилось повсюду. Теперь это уже не вопрос, решаемый вашей головой, ваша голова ничего не может поделать. Голова импотентна — она может что-то начать, но не сможет это с легкостью закончить. Раз вы начали курить и раз уж вы так долго практиковались, вы великий йог — тридцать лет практиковать курение! Оно стало автоматическим, вы должны его деавтоматизировать.
Вы (ваше «Я») не может ни бросить курить, ни стать равнодушным к курению, но вам принадлежат тело и душа, они ваша собственность, и вы можете ими распоряжаться, вы можете даже их изменять. Чем точнее мы формулируем запрос своему бессознательному мозгу, тем больше шансов, что он будет им рассмотрен и реализован. Отдавайте правильные приказы своему бессознательному мозгу.
Ваша психика соответствует физиологии вашего тела, а ваша физиология такова, каковы возможности вашей психики. Если ваша психика не будет соответствовать новому поведению, то, даже если вы добьетесь с помощью волевых усилий временного прекращения курения табака, психика сделает все возможное, чтобы физиология вернулась обратно в те границы, которые установлены ранее.
Вы же можете управлять физиологией через свою психику. Если ваше «Я» сравнить с шофером, то ваша физиология — автомобиль, а психика — система управления автомобилем. Эта метафора позволяет нам развести между собой наши «Я», психику и поведение.
Человеку, который безразличен к сигаретам и другим табачным изделиям, должна соответствовать другая психика, то есть другие убеждения и привычки. Следовательно, идеально работа должна вестись по двум основным направлениям: на уровне физиологии (поведения) должны быть соответствующие средства, например воздержание от курения и избегание пассивного курения, а на уровне психики требуется принять новые убеждения относительно курения и создать новые привычки.
Если ваши убеждения будут таковы, что быть безразличным к сигаретам полезно и замечательно, то вам будет легко учиться и создавать новые привычки поведения. То есть система управления вашим телом, психика, требует модификации, полезных изменений.
Для изменения привычки следует изменить не только физиологию (качество потребляемого воздуха в легкие), но и психику (убеждения, ценности, привычки). Меняя психику, мы сможем повлиять на физиологические процессы. Если мы оставляем в целостности свои убеждения, то это путь обратно, то есть мы никуда не идем, а цепляемся за прошлое и остаемся в нем.
Почти все знают, что курение плохо отражается на здоровье, но не все знают, насколько это будет полезно для здоровья, если бросить курить. Для подавляющего большинства курильщиков лучшее и единственное, что они могут сделать, чтобы улучшить продолжительность и качество своей жизни – это бросить курить. У людей, которые бросили курить, практически сразу проявляются признаки улучшения состояния здоровья: снижается риск развития сердечнососудистых заболеваний, онкологических заболеваний, заболеваний органов дыхания и простудных инфекций.
Люди, бросившие курить, в среднем также живут дольше, чем те, кто продолжает курить.
Например, у тех, кто бросил курить до 50 лет, вероятность умереть в следующие 15 лет на 50 % меньше по сравнению с теми, кто продолжает курить.
Женщины, которые прекращают курить перед беременностью или на ранних стадиях беременности, уменьшают вероятность рождения ребенка с уменьшенным весом. Бросив курить, женщина также уменьшит вероятность рождения мертвого ребенка, и возникновения синдрома ранней детской смерти, и улучшит общее состояние своего здоровья.
Польза для здоровья от прекращения курения проявляется одинаково для всех типов курильщиков, мужчин и женщин, молодых и старых. Прекращение курения будет полезным даже для тех, у кого уже проявились проблемы, связанные с курением, например, сердечно - сосудистые заболевания. Например, люди, которые бросают курить после сердечного приступа, уменьшают вероятность наступления второго сердечного приступа на 50 процентов по сравнению с теми, кто продолжает курить. Бросив курить, они также уменьшают риск своей преждевременной смерти на 50 процентов.
Каковы другие положительные последствия прекращения курения?
Хотя уменьшение риска преждевременной смерти и возникновения тяжелых заболеваний очень важно, но это не единственные положительные последствия прекращения курения.
• Стоит также подумать и о деньгах, которые можно будет сэкономить, не имея необходимость покупать табак, зажигалки, пепельницы, спички и так далее.
• Ваше обоняние и осязание значительно улучшатся. Вы будете получать больше удовольствия от еды.
• Будете выглядеть моложе, и чувствовать себя бодрее. Курение вызывает возникновение морщин в более раннем возрасте, и вследствие этого - преждевременное старение.
• У вас будет больше энергии, чтобы заниматься любимым делом.
• Больше не будет желтого налета на зубах и кончиках пальцев.
• У вас будет повод для гордости – вы способны преодолевать трудности и бороться со своими недостатками. Многие курильщики хорошо помнят день, когда они бросают курить, потому что это – повод для гордости.
• Ваша жизнь и распорядок дня больше не будут зависеть от сигарет. Вы будете подавать пример для детей и других курильщиков.
• Вас больше не будет беспокоить вопрос, в какой ресторан пойти, и сможете ли вы курить в определенном общественном месте.
• Вы больше не будете ловить на себе осуждающие взгляды и избавитесь от чувства вины. Больше не будете слышать ворчание за своей спиной и вопросов, когда вы собираетесь уйти.
Теперь все должно быть понятно. Никогда не поздно бросить курить. Чем скорее вы бросите курить, тем больше будет пользы вашему здоровью.