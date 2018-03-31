Психика - система управления: как бросить курить

Позвольте обратить ваше внимание на тот факт, что ваши привычки, ваши стратегии, ваши убеждения не вы, а ваша психика или душа. Вы же нечто иное, кому принадлежат ваша душа и ваше тело, и между ними есть некоторое взаимодействие.

Фраза "Я хочу бросить курить" бессмысленна в этом контексте. Правильно будет сказать: "Я хочу, чтобы мои легкие дышали чистым воздухом, я хочу, чтобы мое тело было здоровым".

Никто не может бросить курить. Вы должны понять. Курение теперь уже не является вопросом вашего решения. Оно вошло в мир ваших привычек, оно укоренилось. Тридцать лет — большой срок. Оно пустило в вашем теле корни, в вашей химии; оно распространилось повсюду. Теперь это уже не вопрос, решаемый вашей головой, ваша голова ничего не может поделать. Голова импотентна — она может что-то начать, но не сможет это с легкостью закончить. Раз вы начали курить и раз уж вы так долго практиковались, вы великий йог — тридцать лет практиковать курение! Оно стало автоматическим, вы должны его деавтоматизировать.

Вы (ваше «Я») не может ни бросить курить, ни стать равнодушным к курению, но вам принадлежат тело и душа, они ваша собственность, и вы можете ими распоряжаться, вы можете даже их изменять. Чем точнее мы формулируем запрос своему бессознательному мозгу, тем больше шансов, что он будет им рассмотрен и реализован. Отдавайте правильные приказы своему бессознательному мозгу.

Ваша психика соответствует физиологии вашего тела, а ваша физиология такова, каковы возможности вашей психики. Если ваша психика не будет соответствовать новому поведению, то, даже если вы добьетесь с помощью волевых усилий временного прекращения курения табака, психика сделает все возможное, чтобы физиология вернулась обратно в те границы, которые установлены ранее.

Вы же можете управлять физиологией через свою психику. Если ваше «Я» сравнить с шофером, то ваша физиология — автомобиль, а психика — система управления автомобилем. Эта метафора позволяет нам развести между собой наши «Я», психику и поведение.

Человеку, который безразличен к сигаретам и другим табачным изделиям, должна соответствовать другая психика, то есть другие убеждения и привычки. Следовательно, идеально работа должна вестись по двум основным направлениям: на уровне физиологии (поведения) должны быть соответствующие средства, например воздержание от курения и избегание пассивного курения, а на уровне психики требуется принять новые убеждения относительно курения и создать новые привычки.

Если ваши убеждения будут таковы, что быть безразличным к сигаретам полезно и замечательно, то вам будет легко учиться и создавать новые привычки поведения. То есть система управления вашим телом, психика, требует модификации, полезных изменений.

Для изменения привычки следует изменить не только физиологию (качество потребляемого воздуха в легкие), но и психику (убеждения, ценности, привычки). Меняя психику, мы сможем повлиять на физиологические процессы. Если мы оставляем в целостности свои убеждения, то это путь обратно, то есть мы никуда не идем, а цепляемся за прошлое и остаемся в нем.

Почти все знают, что курение плохо отражается на здоровье, но не все знают, насколько это будет полезно для здоровья, если бросить курить. Для подавляющего большинства курильщиков лучшее и единственное, что они могут сделать, чтобы улучшить продолжительность и качество своей жизни – это бросить курить. У людей, которые бросили курить, практически сразу проявляются признаки улучшения состояния здоровья: снижается риск развития сердечнососудистых заболеваний, онкологических заболеваний, заболеваний органов дыхания и простудных инфекций.

Люди, бросившие курить, в среднем также живут дольше, чем те, кто продолжает курить.

Например, у тех, кто бросил курить до 50 лет, вероятность умереть в следующие 15 лет на 50 % меньше по сравнению с теми, кто продолжает курить.

Женщины, которые прекращают курить перед беременностью или на ранних стадиях беременности, уменьшают вероятность рождения ребенка с уменьшенным весом. Бросив курить, женщина также уменьшит вероятность рождения мертвого ребенка, и возникновения синдрома ранней детской смерти, и улучшит общее состояние своего здоровья.

Польза для здоровья от прекращения курения проявляется одинаково для всех типов курильщиков, мужчин и женщин, молодых и старых. Прекращение курения будет полезным даже для тех, у кого уже проявились проблемы, связанные с курением, например, сердечно - сосудистые заболевания. Например, люди, которые бросают курить после сердечного приступа, уменьшают вероятность наступления второго сердечного приступа на 50 процентов по сравнению с теми, кто продолжает курить. Бросив курить, они также уменьшают риск своей преждевременной смерти на 50 процентов.

Каковы другие положительные последствия прекращения курения?

Хотя уменьшение риска преждевременной смерти и возникновения тяжелых заболеваний очень важно, но это не единственные положительные последствия прекращения курения.

• Стоит также подумать и о деньгах, которые можно будет сэкономить, не имея необходимость покупать табак, зажигалки, пепельницы, спички и так далее.

• Ваше обоняние и осязание значительно улучшатся. Вы будете получать больше удовольствия от еды.

• Будете выглядеть моложе, и чувствовать себя бодрее. Курение вызывает возникновение морщин в более раннем возрасте, и вследствие этого - преждевременное старение.

• У вас будет больше энергии, чтобы заниматься любимым делом.

• Больше не будет желтого налета на зубах и кончиках пальцев.

• У вас будет повод для гордости – вы способны преодолевать трудности и бороться со своими недостатками. Многие курильщики хорошо помнят день, когда они бросают курить, потому что это – повод для гордости.

• Ваша жизнь и распорядок дня больше не будут зависеть от сигарет. Вы будете подавать пример для детей и других курильщиков.

• Вас больше не будет беспокоить вопрос, в какой ресторан пойти, и сможете ли вы курить в определенном общественном месте.

• Вы больше не будете ловить на себе осуждающие взгляды и избавитесь от чувства вины. Больше не будете слышать ворчание за своей спиной и вопросов, когда вы собираетесь уйти.

Теперь все должно быть понятно. Никогда не поздно бросить курить. Чем скорее вы бросите курить, тем больше будет пользы вашему здоровью.

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