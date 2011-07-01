Самый здоровый напиток

Британские исследователи настоятельно рекомендуют в жару пить чистую воду. Утоляя жажду подслащенными напитками, всего за месяц можно встать на путь приобретения лишнего веса.

Результаты эксперимента, проведенного сотрудниками Университета Бристоля (Англия) и Университета Бангора (Уэльс) свидетельствуют: у людей с избыточным весом и страдающих ожирением снижена вкусовая чувствительность к содержанию сахара в прохладительных напитках. Вследствие этого они на подсознательном уровне стремятся к более сладкой пище, чтобы пополнить его запасы в организме. Так поддерживается порочный круг приобретения лишних калорий.

Для запуска этого нездорового механизма надо не слишком много – всего лишь пару стаканов сладкого питья в день, ежедневно в течение месяца. Принято думать, что вред организму приносят лишь подслащённые газированные напитки. Однако выяснилось, что фруктовые напитки и натуральные соки готовы составить им конкуренцию.

В исследовании приняли участие худые и тучные добровольцы, которым предложили классифицировать по степени сладости и солёности напитки и еду, оценивая одновременно получаемое от них удовольствие. Оказалось, что одни и те же напитки казались людям с избыточным весом менее сладкими, чем их воспринимали стройные испытуемые. Дальнейшее тестирование продемонстрировало: избыточный вес неизменно «требует» сладкой еды, в противном случае тяга к ней не зафиксирована.

По мнению доктора Ханса-Питера Кубиса, напрашивается единственно правильный вывод: у людей с избыточным весом снижена чувствительность к сахару, и восполнить недостающие запасы они пытаются за счёт неумеренного потребления сладостей. Роль подсознания в пищевом выборе – огромна, во многом оно «виновато» в избыточном весе. Это подтверждают результаты другого эксперимента, участниками которого стали добровольцы с нормальным весом.

В течение четырёх недель они ежедневно выпивали несколько порций разных сладких напитков. Столь короткого промежутка времени оказалось достаточно, чтобы чувствительность к содержанию сахара в питье снизилась, и одновременно с этим – радость утоления жажды. А это первый шаг в «погоне» за лишним весом, полагает доктор Кубис.

Давно известно, что обстоятельства влияют на наши вкусовые пристрастия, но что это может случиться так скоро и со столь драматическими последствиями, удивило коллег Кубиса. Авторы полагают, что полученные данные нельзя оставить без внимания. Избыточный вес приводит к развитию многих заболеваний, в частности, диабета второго типа. Кубис даже предлагает обложить специальным налогом сахар, который добавляют в пищевые продукты, а вырученные деньги пустить на нужды здравоохранения.

В любом случае, если ваш ребёнок хочет пить и требует фруктовый сок или, чаще всего, газировку, не идите у него на поводу – дайте простой воды. Это избавит его от проблем с лишним весом.

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