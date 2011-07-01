Необычный подход: собаки помогут детям с ДЦП

К подобной терапии решили прибегнуть сотрудники ставропольского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Методика реабилитации, предполагающая использование собак, называется канистерапия или лечебная кинология.

Основная задача животных – помочь человеку справиться с психологическими барьерами. Это возможно благодаря преданности и общительности животного. Именно собаке удается выполнить функцию психологического замещения, восполняя нехватку общения с людьми. Плюс, собаки легко обучаются и хорошо выражают свои эмоции, констатируют эксперты. Психологи не скрывают: бывает, людям проще сначала наладить контакт с собакой, чем с человеком. По словам директора центра Екатерины Тютиной, они опробовали канистерапию в тестовом режиме, а в постоянную практику ввели месяц назад и уже можно говорить о положительном влиянии терапии. Она будет эффективна в работе с детьми, страдающими церебральным параличом, аутизмом и умственной отсталостью.

Рассказывает Тютина: "Перед тем, как приступить к занятиям с настоящей собакой, детей знакомят с игрушечной, рассказывая о повадках животного. Затем ребенку показывают настоящего пса, но только на расстоянии. Так, у нас трехлетний ребенок с детским церебральным параличом, которого мы два года пытались поставить на ноги с помощью массажа, лечебной физкультуры и других традиционных методик, впервые пошел именно за собакой, "забыв", что раньше он этого никогда не делал, и преодолел все страхи".

medkarta.com