Моющие средства убивают человека

Стиральные порошки, чистящие средства, кондиционеры... Список бытовой химии, которую мы используем каждый день, огромен. И все эти средства так прочно вошли в нашу жизнь, что без них уже сложно обойтись. Все эти «помощники» существенно облегчают жизнь наших хозяек, но, правда, не безвозмездно. Цена такой помощи — наше с вами здоровье и здоровье наших детей, ведь их любознательность часто приводит к тому, что бытовая химия попадает прямо в рот. И поверьте — наш организм совсем не рад такой дружбе. Убедиться в этом просто — пройдите тест на переносимость. Для этого нанесите немного средства на сгиб локтя, а через 30—40 минут оцените реакцию и сделайте выводы, пишет Сегодня.

ЧИСТЯЩИЕ ДЛЯ ПЛИТЫ

Эти средства содержат фенолы и крезолы, которые оказывают негативное влияние на функциональное состояние почек, печени, желудка, также могут вызывать головные боли и головокружение.

Альтернатива: белая глина

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Дурманящий запах белью придают бесконечные отдушки и ароматизаторы. Это «бомба замедленного действия» для аллергиков и астматиков.

Альтернатива: натуральные аромамасла

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДЫ

Реклама о том, как мужчина отмывает гору посуды после жирного шашлыка с помощью всего одой капли волшебного средства для мытья посуды, как ни странно, абсолютно правдива. Ведь в таких средствах содержится большое количество вредных ПАВ, которые невозможно смыть с посуды при обычном полоскании прохладной водой. Более того, многие из этих веществ не распадаются и накапливаются в различных органах и тканях. Поэтому вместе со своими кулинарными шедеврами вы рискуете хлебнуть и порцию этих соединений. А это чревато серьезными поражениями слизистой желудка.

Альтернатива: мыльный раствор с пищевой содой

ОТБЕЛИВАТЕЛИ

Основа этих средств — гипохлорид натрия. Мало того, что это вещество плотно оседает в волокнах тканей одежды и белья, оно еще и чрезвычайно едкое. Если сушить отбеленное белье в маленьком, плохо проветриваемом помещении, вы рискуете отравиться парами. Испарения хлора могут вызвать раздражение легких, что особенно опасно для людей, страдающих аллергией, астмой, эмфиземой, и детей.

Альтернатива: кальцинированная сода

ПОЛИРОЛИ

Сияющий блеск на отполированной мебели создается с помощью нитробензола. Это токсичное вещество, которое впитывается через кожу, оказывает повреждающее действие на ЦНС, нарушает обмен веществ, вызывает заболевания печени и окисляет гемоглобин крови.

Альтернатива: салфетки с ионами серебра

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ

Они содержат в своем составе перхлорэтилен, который является сильным канцерогеном, а значит, при частом использовании может вызвать перерождение здоровых клеток в раковые.

Альтернатива: кукурузный крахмал (майцена)

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

Нашатырный спирт, который часто входит в состав таких жидкостей, способен вызывать головные боли и раздражения глаз, дыхательных путей. А другой компонент — изопропанол — яд, который вызывает различные поражения многих органов.

Альтернатива: лимонный сок

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Самая большая их опасность в т. н. поверхностно-активных веществах (ПАВ). И чем лучше порошок отстирывает и чем активнее пенится, тем больше в нем этих веществ. Количество ПАВ должно быть указано на этикетке и не должно превышать 5%. Более того, во многих странах Европы использование ПАВ запрещено уже более 10 лет. Но если внимательно рассмотреть этикетки стиральных порошков на прилавках наших магазинов, то можно заметить, что наши производители не особо заботятся о нашем здоровье, ведь концентрация поверхностно-активных веществ в них иногда доходит до 60%. Не беспокоит производителей и то, что эти вещества адсорбируются на поверхности ткани, а удалить их крайне сложно. Зато они легко проникают сквозь поры кожи и путешествуют по организму с током крови. А при загрузке порошка в контейнер мы вдыхаем его частички, и вредные агенты прямиком попадают в легкие. Далее ПАВ скапливаются на клеточных мембранах, покрывая их поверхность тонким слоем, и постепенно нарушают важнейшие биохимические процессы и целостность самой клетки. Это чревато нарушением иммунитета, развитием аллергии, поражением мозга, печени, почек, легких и нарушением передачи нервных импульсов в ЦНС.

Альтернатива: мыльные орехи

ЧИСТЯЩИЕ

Все популярные чистящие средства для сантехники созданы на основании соединений хлора. Во многих странах вместо хлора в быту давно используют органические кислоты, поскольку хлор оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, может вызвать кашель, удушье. Более того, регулярный контакт с парами хлора может провоцировать возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертонию, атеросклероз, анемию, а также проблемы с волосами и даже повышает риск заболевания раком.

Альтернатива: бура, кофейная гуща, разрезанная сырая картофелина, порошок горчицы

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