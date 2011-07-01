Почему дети бывают агрессивны

Психологическое состояние матери во время беременности и ее поведение в подростковом возрасте могут быть причиной агрессивного поведения их детей.

Как известно, дети иногда проявляют агрессивное поведение в очень раннем возрасте, толкая сверстников и бросаясь в них игрушками. Группа исследователей из Кардиффского университета (Великобритания) под руководством Дейла Хея провела длительное исследование 271 британских детей и их родителей, чтобы попытаться обнаружить связи между младенческой агрессией, с одной стороны, и состоянием матерей во время беременности, а также социально-психологическими профилями родителей - с другой.

Во время третьего триместра беременности будущие отцы и матери проходили через подробное психологическое исследование, заполняли опросники об образовании и карьере. Женщин подробно опрашивали об их поведении в подростковом возрасте (воровали, лгали, прогуливали?). Когда детям исполнялось шесть месяцев, они подвергались мониторингу: отмечалось наличие или отсутствие припадков ярости и склонности кусаться. В годовалом возрасте малыши попадали на симулированный день рождения, где фиксировались случаи толкания сверстников и швыряния игрушек, сообщает compulenta.ru.

Данные исследования пока частичны - дети вернутся для наблюдений, когда им будет 21 и 33 месяца, - но исследователи уже сделали некоторые выводы. Во-первых, младенческую агрессию определяют те же семейные и пренатальные факторы, что и агрессию подростков и взрослых. Во-вторых, существует статистически значимая корреляция между: а) депрессивным состоянием матери во время беременности и склонностью младенца отбирать у сверстников игрушки, и б) проблемами в подростковом возрасте у матерей и склонностью детей толкать сверстников (пол младенца в обоих случаях значения не имел).

Психологи отдельно отметили, что их исследования должны использоваться не для дискриминации «проблемных» детей, а для помощи их родителям при обнаружении факторов риска.

focus.ua