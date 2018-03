Незрячие могут "видеть ушами", как летучие мыши

В благотворительной организации World Access for the Blind, основанной Дэниэлом Кишем, разработана "революционная методика", которая позволяет инвалидам по зрению "видеть" окружающие объекты. В основе ее лежит принцип эхолокации, используемый для ориентации в пространстве летучими мышами и дельфинами: человек издает "языком короткий, резкий щелчок", тот в долю секунды отражается от окружающих объектов и улавливается ухом человека. "Стороннему наблюдателю щелчок едва заметен", - пишет корреспондент The Independent Джером Тейлор.

"Незрячие люди часто прибегают к помощи звука для навигации. Эхолокацию отличает тот факт, что те, кто отточил свое мастерство, в состоянии определять препятствия с поразительной точностью". Это позволяет некоторым из них даже кататься на скейтбордах и велосипедах по улицам с оживленным движением, говорится в статье. По словам инвалида по зрению Алекса Кэмпбелла, "со временем и в результате практики у вас появляется целая библиотека звуков. Начинаете с простых объектов вроде стены, мяча и стола, потом переходите к деревьям, машинам и отдаленным зданиям".

Методика предлагается в качестве дополнения к трости. Для ее освоения "требуется постоянная практика". По словам британского офтальмолога профессора Гордона Даттона, "на овладение эхолокацией уходят годы работы, нужно потратить примерно 10 тыс. человеко-часов, чтобы достигнуть уровня Дэниэла [Киша]... Вам придется проделать огромную работу и полностью перепрограммировать процессы мышления в вашем мозгу". Феномен, о котором говорит Даттон, известен как "нейропластичность", указывает The Independent. Так, недавно канадские ученые опытным путем установили, что у тех, кто овладел эхолокацией, при восприятии звуковой информации задействуется не слуховая кора, а та часть мозга, которая при обычных обстоятельствах связана со зрением.

