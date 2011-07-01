Чем полезно шоколадное молоко

Шоколадное молоко является идеальным восстанавливающим напитком после спортивных тренировок.

Доктор Джон Айви его коллеги из Техасского университета в Остине (США) сравнили восстанавливающее действие низкокалорийного шоколадного молока с эффектом некалорийного напитка и углеводного коктейля, состоящего из таких же ингредиентов и имеющего ту же энергетическую ценность, что и типичные спортивные напитки.

Как выяснилось в ходе первого исследования, у десяти тренированных велосипедистов после 90 минут умеренной и 10 минут быстрой езды оставалось больше сил, если они пили шоколадное молоко, а не углеводный спортивный коктейль или некалорийный напиток. Кроме того, после шоколадного молока спортсмены работали интенсивнее, поэтому ту же тренировочную дистанцию они проходили в среднем на 6 минут быстрее, пишет Компьюлента.

Второе исследование показало, что в сравнении с другими восстанавливающими напитками у потреблявших шоколадное молоко заметно возрастала аэробная выносливость. Это выражалось в двукратном увеличении максимального потребления кислорода через четыре с половиной недели велосипедных тренировок. Участники выполняли интенсивные упражнения пять раз в неделю, каждое занятие завершалось приемом одного из трех восстанавливающих напитков. Кроме того, у пивших шоколадное молоко с низким содержанием жира лучше наращивалась мышечная масса, и сжигалось больше жира во время тренировок.

Ученые пока не могут сказать, какой механизм обеспечивает шоколадному молоку такие преимущества. Для ответа на этот вопрос понадобятся новые исследования. Пока же специалисты считают, что секрет кроется в смеси белков и углеводов.

focus.ua