Как жизнь в городе влияет на мозг

"Мозг людей, которые живут в городах, работает иначе, чем у жителей сельской местности",- сообщает The Guardian. "Ученые обнаружили, что в момент стресса у горожан становятся гиперактивными два участка мозга, участвующих в регуляции эмоций и тревожности. Ученые утверждают, что это отличие городских жителей может быть повинно в увеличении числа проблем с психическим здоровьем в городских районах", - отмечает газета.

В ходе предыдущих исследований было установлено, что вероятность возникновения тревожных расстройств у горожан выше на 21%, а перепадов настроения - на 39%. У тех, кто родился и вырос в городе, в два раза выше риск возникновения шизофрении. "В ходе нового исследования профессор Андреас Майер-Линденберг из Университета Хейдельберга в Германии осуществлял сканирование мозга более 50 здоровых добровольцев (жителей сельской местности и крупных городов) в то время, когда те решали сложные арифметические задачи. Эти эксперименты были нацелены на то, чтобы заставить испытуемых почувствовать беспокойство за то, как они выполняют задания", - информирует издание.

Результаты, о которых сообщает журнал Nature, показали, что в стрессовых ситуациях миндалевидная железа участников, в настоящий момент живущих в городах, проявляла чрезмерную активность. Как пояснил Мейер-Линденберг, эта "железа является датчиком опасности для мозга и поэтому связана с тревожностью и депрессией". У участников, родившихся в городах, гиперактивность проявлял другой участок мозга, который называется поясная кора.

"По прогнозам, к 2050 году в городах будут проживать 70% людей", - пишет The Guardian, при этом урбанизация ассоциируется с "повышенным риском хронических расстройств, более требовательной и стрессовой социальной средой и более существенным социальным неравенством". По словам Майер-Линденберга, выявление факторов городской жизни, которые вызывают стресс, является следующим шагом в попытке понять влияние городской жизни на психическое здоровье. Такими факторами могут быть социальное разделение, шумовой фон и переполненность. В будущем эти исследования могут быть использованы для составления рекомендаций для городского планирования, полагает он.

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