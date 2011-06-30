Топ-10 причин смерти в мире

ВОЗ обновила информационный бюллетень, где проанализированы 10 ведущих причин смерти в мире. Теперь в нем учтены собранные и проработанные данные за 2008 год. Принципиальных изменений не произошло, ведущие причины смерти остались прежними - пневмонии, кишечные инфекции и ВИЧ/СПИД в развивающихся странах, ИБС, инсульт и ХОБЛ в странах со средним уровнем дохода, ИБС, инсульт и рак трахеи, бронхов и легких в развитых странах. В мировом топ-10 произошли изменения. Перинатальные осложнения перестали быть одной из ведущих причин смертности, зато в десятку поднялся сахарный диабет.

В возрастной структуре смертности в развитых странах превалируют люди старше 70 лет (71 процент). На долю 15-69-летних приходится 28 процентов, а на детей до 14 лет - всего 1 процент. В странах со средним уровнем дохода детская смертность выше в 15 раз, а взрослые люди до 70 и старше 70 умирают примерно в равной пропорции (45 и 40 процентов соответственно). В развивающихся странах на долю детской смертности приходится 40 процентов, 43 - на взрослых людей до 70 лет и всего 17 процентов - на пожилых в возрасте старше 70.

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