В Греции погиб украинский турист.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, Посольство Украины в Греции 27 июня получило сообщение правоохранительных органов Греческой Республики о смерти гражданина Украины, который с 23 июня отдыхал на острове Крит.

Смерть наступила в первой половине дней 27 июня во время купания в море в штормовых условиях.

В ходе телефонного разговора с женой погибшего консульский сотрудник проинформировал ее о соответствующих мерах туристического оператора и страховой компании по перевозке тела погибшего в Украину.