В Греции погиб украинский турист
14:20, 30 июня 2011Зарубежные новости
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Купался в шторм
В Греции погиб украинский турист.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр ДИКУСАРОВ.
По его словам, Посольство Украины в Греции 27 июня получило сообщение правоохранительных органов Греческой Республики о смерти гражданина Украины, который с 23 июня отдыхал на острове Крит.
Смерть наступила в первой половине дней 27 июня во время купания в море в штормовых условиях.
В ходе телефонного разговора с женой погибшего консульский сотрудник проинформировал ее о соответствующих мерах туристического оператора и страховой компании по перевозке тела погибшего в Украину.
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