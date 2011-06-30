Голодание усиливает иммунитет

Недолгое голодание несет положительный эффект для организма, а не вред, как считалось ранее, утверждают американские исследователи.

Никто не говорит о принудительном голодании в течение продолжительного периода времени. Но полезного эффекта можно добиться, если выбрать определенный день для голодания, например, один день в месяц, сообщили специалисты.

Ученые провели исследование, результаты которого показали, что люди, воздерживающиеся от пищи каждый первый понедельник месяца (по религиозным соображениям), снижали у себя риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 40%. Больные астмой, которые раз в месяц придерживались голодания, реже испытывали приступы и замечали, что им гораздо легче становилось дышать.

Авторы исследования пришли к выводу, что умеренное воздержание от приема пищи может быть полезным. Мягкий стресс во время голодания, как считают ученые, положительно сказывается на иммунитете и снижает вероятность возникновения раковых заболеваний.

Некоторые специалисты считают, что необязательно делать разгрузочным целый день. Полезный эффект достигается и от пропущенного завтрака или ужина. Но обязательными условиями должны быть регулярность процесса и прием воды во время голодания.

medzilla.ru