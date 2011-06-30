В мире растет спрос на синтетические наркотики

Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в своем ежегодном отчете заявляет, что возросший спрос на синтетические наркотики и препараты, продаваемые по рецептам, перечеркивает успехи, достигнутые в области сокращения потребления кокаина и героина по всему миру.

Как говорится в отчете организации, в Европе наблюдается особая привязанность определенных категорий людей к психоактивным веществам. Появляется все больше новых синтетических препаратов, которые рекламируются как легальные заменители таких наркотиков, как кокаин и экстази. По данным ООН в 2010 году в Европе были зафиксированы 40 новых препаратов-заменителей наркотиков, тогда как в 2009 году их было всего 24.

Сейчас появился ряд наркотиков, имеющих новый, до сих пор не использовавшийся состав, говорится в докладе ЮНОДК. К ним относятся производные от пиперазина, катинона, триптамина, фенетиламина, а также синтетический каннабиноид.

Все эти препараты не имеют такого явного наркотического воздействия на человека, как, к примеру, героин, но способны нарушать функцию нервно-мышечной системы, что частично может напоминать состояние под кайфом.

Сам пиперизин, например, является средством от глистов и аскарид, но один из входящих в него компонентов - самый настоящий наркотик, объясняют эксперты ООН. Среди наркоманов эти препараты считаются легальной заменой запрещенных наркотиков - таких как кокаин или экстази, предупреждает ООН.

Аналоги того же самого пиперизина наркодилеры продают вместо экстази. Мефедрон, к примеру, который сам по себе является вполне легальным препаратом, активно используется как заменитель амфетаминов или кокаина. "Каждый год безо всякого контроля производятся новые препараты для удовлетворения стремительно растущего спроса на вещества, воздействующие на психику", - сказано в докладе.

По словам экспертов, часто эти препараты создаются на основе кокаина, марихуаны с добавлением синтетических элементов и различных опиатов, к которым, к примеру, относится метадон. Однако чаще всего эти новые виды наркотиков делаются таким образом, что ни по своему составу, ни по другим показателям не попадают в категорию запрещенных, и закон бессилен перед их производителями. Кроме того, ООН обеспокоена участившимся нецелевым использованием препаратов, рекомендованных врачами и продаваемых по рецептам.

Причиной такого всплеска производства заменителей наркотиков сотрудники ООН считают резкий спад производства кокаина в Колумбии, Перу и Боливии; появление в 2009-2010 годах паразитов, сделавших большую часть урожая опийного мака в Афганистане непригодным к употреблению, а также борьбу за влияние на наркорынках, внесшую значительные изменения в схему поставщик- покупатель.

По оценкам ООН, в 2009 году заменители наркотиков принимали от 149 до 272 миллионов человек по всему миру.

korrespondent.net