Лучшее средство от депрессии

Если вы чувствуете, что вас вот-вот накроет депрессия, бегите в спортзал! Физические упражнения способствуют повышению уровня веществ, регулирующих настроение и помогающих вернуть бодрость духа.

Для того, чтобы улучшить свое настроение, достаточно 15 минут легких физических упражнений, таких как бег трусцой. Когда мы занимаемся спортом, в головном мозге повышается производство нейропроводников серотонина, допамина и норэпинефрина, которые необходимы для положительных эмоций.

Во время физической активности белые клетки крови вырабатывают вещества, повышающие температуру тела. Это тепло расслабляет и успокаивает так же, как сауна или душ, помогая бороться с признаками депрессии и тревожности. Чтобы разогреть тело необходимо давать нагрузку крупным мышцам, например, плавать, заниматься со штангой или ездить на велотренажере в течение 20 минут.

По мнению психологов, спорт дает ощущение контроля и является отличным механизмом борьбы с негативными эмоциями. Кроме этого, занятия в спортзале дают возможность отвлечься от мыслей об источниках волнений и тревог, таких как работа и личные взаимоотношения. Вспомните, какая спортивная игра доставляла вам удовольствие в детстве. «Если вы снова вернетесь к тому, что вам было по душе, ваш мозг отреагирует соответствующим образом», - советуют ученые из Гарварда.

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