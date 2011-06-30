Вишня ускоряет обмен веществ

Ягоды вишни значительно увеличивают производство молекулы, отвечающей в организме за функцию правильного усвоения жиров и сахара, а значит, благоприятно влияет на здоровье людей с избыточным весом.

Ежедневная порция вишен вместо десерта поможет активизировать обмен веществ, вывести токсины, улучшить работу органов пищеварения. Эта содержит вещества, которые нейтрализуют жиры и выводят их из организма. Также эта ягода обладает способностью разглаживать мелкие морщинки, подтягивать кожу, тормозить воспалительные процессы, отбеливать веснушки и пигментные пятна.

Полезно применять вишню и в виде маски.

Для сужения пор и избавления от веснушек смешай мякоть вишни с кефиром – наноси по вечерам раз в 3-4 дня. Однако если ты – обладательница сухой и чувствительной кожи, не слишком увлекайся вишневыми масками. Максимум, что ты можешь делать – это протирать лицо ватным тампоном, смоченным в ягодном соке, и тут же умываться водой.

edinstvennaya.ua