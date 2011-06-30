Упражнения, которые избавят от боли

Если верить последним исследованиям ученых, то невозмутимость и спокойствие в любой ситуации спасают нас от спазмов в животе и нарушений пищеварения.

Для этих целей как нельзя лучше подходит йога, кроме того, она быстро избавит нас от болей.

Упражнение 1. Если во время менструаций тебя мучает боль, то тебе поможет такое упражнение.

Ляг на спину, руки вытяни вдоль туловища, а ноги согни к коленям. Расстояние между ступнями должно составлять двадцать-двадцать пять сантиметров.

Находясь в таком положении, максимально приподними таз вверх, при этом, не отрывая от пола плеч.

В таком положении задержись на три минуты, при этом делая глубокие вдохи и выдохи.

Упражнение 2. Это упражнение способно успокоить боль в желудке. Сядь на пол, колени разведи в стороны, а стопы сведи вместе.

Руки просунь под коленями и обхвати ими стопы.

В такой позиции необходимо задержаться в течение двух минут. После этого расслабься и потянись, лежа на полу.

Упражнение 3. Это упражнение отлично действует на наш многострадальный кишечник.

Оно отлично разгрузит кишечник и снимет боли.

Сядь на колени на пол, при этом, перед собой положи небольшую подушку.

К этой подушке тебе потребуется медленно наклоняться до тех пор, пока не коснешься ее лбом.

Следует отметить, что во время выполнения этого упражнения ягодицы нельзя отрывать от пяток.

Руки должны быть отведены назад, к стопам.

В таком положении следует задержаться на две минуты.