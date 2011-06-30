В Каире в ходе столкновений пострадало более тысячи человек

Число пострадавших в ходе столкновений молодежи с полицией на площади Тахрир в центре Каира за два дня превысило 1 тысячу человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

Как заявил помощник министра здравоохранения Египта Абдул-Хамида АБАЗУ, более 900 человек после оказания помощи прямо на Тахрире были отпущены домой, госпитализация потребовалась еще более 120 пострадавшим.

Во вторник вечером и в ночь на среду несколько групп молодых людей спровоцировали беспорядки и напали на полицейских в районе здания телецентра и на площади Тахрир в центре Каира. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

В то же время, как утверждают демонстранты, полиция жестко препятствовала семьям жертв народного восстания 25 января совершить памятное шествие в сторону Тахрира. Участники акции в социальных сетях обвинили полицейских в нападении на безоружных граждан.

По информации журналистов, ставших свидетелями столкновений, в центре Каира "развернулась настоящая уличная война", власти даже на некоторое время выключили уличное освещение.

Египетские власти в среду заявили, что ночные события имели целью дестабилизировать обстановку в стране, и призвали население не поддаваться на провокации. Правительство Египта пообещало провести тщательную проверку произошедшего и наказать всех виновных.

В настоящее время на Тахрире остаются группы молодежи, которые не подчиняются приказам полиции и провоцируют новые беспорядки. На прилегающих к Тахриру улицах периодически вспыхивают стычки.

Экс-Президент страны Хосни МУБАРАК ушел в отставку 11 февраля на фоне массовых беспорядков, экономического спада и обвала системы безопасности. Экс-Президент передал власть Высшему совету вооруженных сил Египта. В последние недели в стране нарастает новая волна народного недовольства уже военными властями, которых обвиняют в затягивании демократических реформ. На 8 июля в Египте намечена очередная массовая акция протеста в поддержку демократических преобразований.