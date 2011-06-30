Простые советы для здоровых зубов

Согласно данным статистики, 24% женщин очень боятся лечить зубы, поэтому, чтобы лишний раз избежать посещения стоматолога, необходимо самостоятельно ухаживать за своими зубами. Только в этом случае вы сможете ограничиться одним-двумя посещениями стоматолога в год. Существуют пять правил ухода, соблюдая которые вы укрепите десны и зубы. Правило 1. Необходимо регулярно тщательно чистить зубы. Эта процедура должна занимать у вас не менее трех минут. Не стоит забывать и о том, что после каждой процедуры пространства между зубами следует вычищать с помощью нитей-флоссов. Стоматологи рекомендуют чистить зубы после сна и после каждого приема пищи. Если получилось так, что днем, после обеда, у вас нет возможности почистить зубы, то необходимо тщательно прополоскать полость рта. А зубная щетка обязательно должна меняться каждые два-два с половиной месяца.

Правило 2. Вашим деснам необходимо в достаточном количестве получать витамин С, в противном случае они начнут кровоточить, поэтому ешьте побольше фруктов и овощей, содержащих этот витамин (киви, апельсины, мандарины, сладкий красный перец, черную смородину).

Правило 3. Не забывайте заставлять свои зубы и десны трудиться. После еды возьмите за правило грызть яблоки или морковь.

Правило 4. В день следует выпивать один стакан напитка из шиповника.

Этот напиток богат витамином С, а, кроме того, он укрепляет весь организм, поэтому он просто незаменим весной.

Правило 5. Чтобы укрепить зубы необходимо также жевать веточки смородины, этим средством вы, кроме того, получите большое количество витаминов.