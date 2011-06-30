Мумие для здоровой и молодой кожи

Все нам известно, что мумие обладает поистине волшебной силой, оно способно не только излечить от большинства сложнейших недугов, но и с успехом используется в косметологических целях. Дело в том, что это уникальное средство в своем составе содержит примерно тридцать химических элементов, двадцать микроэлементов, шесть аминокислот, не считая витаминов, эфирных масел и смол.

По этой причине мумие оказывает благотворное влияние на кожу и обладает омолаживающим эффектом.

Мы хотим вас познакомить с рецептами, которые вы можете с успехом использовать в домашней косметологии, и, поверьте, результаты вас порадуют. Причем, при помощи этих рецептов, можно добиться омолаживающего эффекта не только для кожи лица, но и всего тела.

Для кожи лица вам следует приготовить такую маску: содержимое одного тюбика или флакона нейтрального крема для лица вам следует смешать с пятнадцатью граммами мумие. Оставьте смесь на сутки, чтобы мумие полностью растворилось.

Готовое средство, обогащенное мумие, теперь можно использовать в качестве косметической маски. Для этого вам потребуется нанести приготовленный крем на очищенную кожу лица на двадцать минут, после чего смыть теплой водой.

А теперь давайте поговорим об омоложении кожи тела, для этого нам тоже предстоит приготовить такое средство. Пять граммов мумие вам следует размешать в половине литра кипяченой или дистиллированной воды, после чего вылить содержимое в ванну. Но, следует помнить о том, что принимать такую омолаживающую ванну следует лишь после принятого предварительно душа, так как необходимо, чтобы кожа была чистой, а поры на ней открытыми.

Молодейте на здоровье!