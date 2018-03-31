Лучшие продукты для питания мозга

Ученые говорят, что улучшить память и работу мозга в целом можно. И для этого нет необходимости первым делом искать чудесные таблетки, вполне можно обойтись самыми обычными продуктами питания. Некоторые из них способны отлично «оживить» наше серое вещество. Специалисты представили список таких природных стимуляторов мозга и сейчас мы с ним ознакомимся.

1. Грецкие орехи

Данный продукт содержит большое количество антиоксидантов, которые, по словам специалистов, помогают бороться с повреждениями ДНК клеток головного мозга, вызванных свободными радикалами в нашем организме. Исследования доказали, что диеты, в которых доля орехов составила всего лишь 2%, сглаживают признаки старения мозга, в частности, улучшают способность мозга обрабатывать информацию.

2. Морковь

Давно известно, что морковь полезна для зрения, и лишь теперь выяснилось, что она также положительно влияет на работу мозга. Учёные установили, что благодаря особому соединению, лютеолину, этот продукт способен сокращать воспаление в головном мозге и снижать возрастные нарушения памяти. Высоким содержанием лютеолина могут похвастать также оливковое масло, перец и сельдерей.

3. Ягоды

По мнению ряда исследователей, обогащение рациона некоторыми ягодами пойдет на пользу памяти. К примеру, черника, голубика, клубника и земляника насыщены антиоксидантами. Этим и объясняют их положительное влияние на память. Помимо того, обнаружилось, что черника снижает симптомы депрессии.

4. Рыба

Учёные пришли к выводу, что употребление в пищу рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами может помочь замедлить типичные возрастные когнитивные нарушения. При этом, к сожалению, последние исследования показали, что приём добавок рыбьего жира не замедляет когнитивные нарушения у людей с болезнью Альцгеймера. А вот рыба с высоким содержанием витамина В12 способна защитить и от болезни Альцгеймера. По данным исследователей, люди 65 лет и старше, употреблявшие рыбные блюда 2 раза в неделю на протяжении 6 лет, страдали от когнитивных нарушений на 13 процентов меньше людей аналогичной возрастной группы, не употреблявших рыбу регулярно. Люди, меню которых включало рыбу 1 раз в неделю, были подвержены когнитивным нарушениям меньше на 10 процентов.

5. Кофе и чай

Эти продукты могут сделать намного больше, чем просто заставить нас проснуться утром. Исследования показали, что они могут предотвратить болезнь Альцгеймера и улучшить когнитивные функции. Кофе вполне может служить в качестве терапевтического лечения для людей с болезнью Альцгеймера. А чай способствует улучшению памяти и способности мозга обрабатывать информацию.

6. Шпинат

Зелёные листья этого растения очень богаты витаминами С и Е, которые, помимо прочих достоинств, согласно последним исследованиям, помогают улучшить когнитивные способности.

facenews.ua