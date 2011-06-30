Пещерная диета - лучшее средство для похудения
Приводит в норму давление
Мода на различные диеты постоянно проходит, и люди часто меняют свое мнение в пользу того или другого метода похудения. Совсем недавно появилась информация о том, что самым эффективным способом сбросить лишние килограммы без ущерба для здоровья является уникальная диета пещерных людей. Например, такой диеты придерживался легендарный певец Том Джонс, и за пять месяцев он без труда избавился от двенадцати лишних килограммов. Большинство женщин также признали данную систему питания одной из самых эффективных для избавления от лишнего веса.
В отличие от простых обывателей, известные диетологи не считают «пещерную» диету самой лучшей. Такая система основана на употреблении в пищу сырых продуктов: ягод, овощей и фруктов, а также постного мяса и орехов. Из названия диеты понятно, что в ежедневное меню должна входить только та пища, которую ели первобытные люди, поэтому из ежедневного рациона необходимо убрать все полуфабрикаты, сахар, соль, рафинированные углеводы и т. д. В результате недавнего опроса ученые выяснили, что данная диета пришлась по душе 3292 дамам, в то время, как недовольными остались лишь 85 опрошенных женщин.
Один из профессоров университета в Колорадо заявил, что «пещерная» диета приводит в норму артериальное давление и резистентность к инсулину. Это было доказано в ходе пяти испытаний. К сведению, женщины, которые придерживались диеты по системе Аткинса, остались не так довольны, как те барышни, которые сидели на «пещерной» диете. Только две трети участниц опроса признались, что потеряли вес благодаря диете Аткинса.