Пещерная диета - лучшее средство для похудения

Мода на различные диеты постоянно проходит, и люди часто меняют свое мнение в пользу того или другого метода похудения. Совсем недавно появилась информация о том, что самым эффективным способом сбросить лишние килограммы без ущерба для здоровья является уникальная диета пещерных людей. Например, такой диеты придерживался легендарный певец Том Джонс, и за пять месяцев он без труда избавился от двенадцати лишних килограммов. Большинство женщин также признали данную систему питания одной из самых эффективных для избавления от лишнего веса.

В отличие от простых обывателей, известные диетологи не считают «пещерную» диету самой лучшей. Такая система основана на употреблении в пищу сырых продуктов: ягод, овощей и фруктов, а также постного мяса и орехов. Из названия диеты понятно, что в ежедневное меню должна входить только та пища, которую ели первобытные люди, поэтому из ежедневного рациона необходимо убрать все полуфабрикаты, сахар, соль, рафинированные углеводы и т. д. В результате недавнего опроса ученые выяснили, что данная диета пришлась по душе 3292 дамам, в то время, как недовольными остались лишь 85 опрошенных женщин.

Один из профессоров университета в Колорадо заявил, что «пещерная» диета приводит в норму артериальное давление и резистентность к инсулину. Это было доказано в ходе пяти испытаний. К сведению, женщины, которые придерживались диеты по системе Аткинса, остались не так довольны, как те барышни, которые сидели на «пещерной» диете. Только две трети участниц опроса признались, что потеряли вес благодаря диете Аткинса.

wherewoman.ru