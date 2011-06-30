Рыбий жир лечит расстройства психики
...и алкогольную зависимость
Рыбий жир, который состоит из жирной кислоты Омега-три, помогает не только работе сердца, но и против психических расстройств и алкогольной зависимости.
Будучи активным компонентом рыбьего жира, жирная кислота DHA нормализует состояние и поведение больного с биполярным расстройством, при стрессовых ситуациях, депрессии и маниакальном поведении.
Проанализировав работу мозга, ученые отметили, что принятие рыбьего жира действовало так же, как и препаратов. Также рыбий жир снижал тягу к алкогольной продукции.
После таких результатов ученые уверены, что добавление жирной кислоты Омега-три к препаратам для лечения психических расстройств и алкоголизма поможет лечению многих тяжелых случаев заболеваний. Кроме того, компоненты рыбьего жира не имеют побочных эффектов.