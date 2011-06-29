Целебные свойства смеха

Смех делает нас здоровее. Это есть некая переливающаяся через край энергия. Поэтому дети и смеются таким тотальным смехом. В него включается все их тело, каждая клетка, каждый нерв.

Многие очень серьезные люди считают смех занятием пустячным. По их мнению, в такое сложное время, в которое мы живем, не до смеха. К сожалению, они не понимают, что если бы мы побольше смеялись и улыбались, то и наше время было бы не таким сложным.

В Библии говорится: Веселое сердце благотворно, как врачевание, а унылый дух сушит кости (Притчи Соломона, 17,22). Трудно сказать, какие именно физиологические и психические изменения, вызываемые юмором, происходят в организме человека, но то, что они происходят и благотворно влияют на человека, — это можно считать уже доказанным.

Иммануил Кант в книге Критика чистого разума писал, что смех дает ощущение здоровья, активизирует все жизненно важные процессы. Усиливается перистальтика кишечника и движение диафрагмы, достигается гармония души и тела. Позднее все эти утверждения немецкого философа были подтверждены данными науки.

Во время смеха работает гораздо больше мускулов, чем обычно представляется: это не только мышцы лица, но и брюшного пресса и диафрагмы желудка.

Кроме того, смеясь, мы дышим особенно глубоко, что обновляет запасы кислорода в клетках, помогает расправить бронхи и легкие и освободить дыхательные пути. Смех — прекрасная гимнастика для стимуляции пищеварения, всех органов, расположенных в брюшной полости. Смех обладает также обезболивающим и противовоспалительным свойством, а мозг во время смеха выделяет гормон счастья.

Медики из университета Берна (Швейцария) пришли к выводу, что целебное действие физических упражнений несравнимо с целительным эффектом смеха. На основании многочисленных исследований было доказано, что безудержный хохот в течение 5 минут не только снимает состояние депрессии, но и оказывает благотворное влияние на деятельность сердца и легких. Как удалось подсчитать швейцарским ученым, одна минута смеха равноценна сорокаминутной пробежке.

Естественно, что смех смеху рознь. Нет ничего хорошего в смехе превосходства или злорадства или когда смеются над тем, как человеку больно. Самый же прекрасный смех — это смех ребенка, ибо это смех самой жизни, он беспричинен, необусловлен, искренен. Есть замечательная пословица: Когда смеется ребенок, улыбается небо.

Не менее благотворно влияет на организм человека и улыбка. Широко улыбаясь, мы не только ощущаем прилив хорошего настроения, но и включаем в рабочий режим центры удовольствия своего мозга. Однако в данном случае речь идет не о дежурной или, как еще говорят, пластмассовой улыбке. Чтобы нервные окончания мозга заработали, как в моменты истинного счастья, надо заставить работать мускулы, идущие от скул к губам, и мускулы вокруг глаз. Вежливая улыбка или ухмылка настроения не изменит.

И еще об одном интересном факте. Исследования ученых показали, что хорошее настроение защищает от простуды! Веселясь сдрузьями или занимаясь любимым делом, вы гарантируете себе несокрушимость иммунной системы на два дня. А последствия плохого настроения — ослабление иммунитета на сутки. Исследования показали, что совершенно здоровые люди могут запросто простудиться, выходя на улицу в мрачном расположении духа.

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