Холодные ладони – повод для беспокойства

Британские ученые утверждают, что очень часто холодные кисти рук являются признаком неполадок в работе какой-то системы организма. Прежде всего, причиной холодных ладоней могут стать заболевания внутренних органов. Также это явление может появиться после принятия некоторых медикаментов.

Впрочем, есть и более серьезные причины того, что руки постоянно ледяные: аутоиммунные болезни, заболевания сердца и желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, медики отмечают, что среди женщин такое явление встречается чаще, чем среди мужчин. Так, статистика показывает, что на постоянно холодные руки жалуются 9 из 10 представительниц слабого пола. Ученые настоятельно рекомендуют людям, жалующимся на постоянно холодные руки, обязательно пройти полное медицинское обследование для выяснения причин.

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