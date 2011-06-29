Разговоры спасают женщин от тяжелой болезни

Согласно проведенному исследованию дамы, которые недавно перенесли инсульт, нуждаются в разговорах и обсуждениях тех или иных проблем во избежание риска депрессии или стрессовых состояний. Ученые утверждают, что те женщины, которые перенесли это заболевание, и впоследствии получили помощь психолога, быстро вернулись в нормальное состояние и продолжили жить как раньше. Однако пациентки, подвергшиеся стандартному лечению, имели повышенный риск к нервному срыву и плохо реабилитировались после болезни, что стало причиной долгого восстановления организма.

Данный метод, разработанный специалистами, получил название мотивационное интервьюирование. Его планируют применять для лечения женщин, которые имеют проблемы со здоровьем. Однако незаменимая помощь препарата заключается в том, что он предназначен и для восстановления иммунной системы после инсульта и способен заставить пациентку почувствовать себя гораздо лучше, не прибегая к применению различного рода медикаментов, которые могут оказывать губительное воздействие на организм. Депрессия, по мнению экспертов, является общей проблемой после инсульта, которая мешает вернуться к нормальному образу жизни.

Был проведен эксперимент, в котором приняли участие представительницы прекрасного пола, которые находились на реабилитации в больнице после инсульта. Дамы, которые согласились на применение новой методики, смогли избежать риска появления стрессового состояния и в скором будущем уже встали на ноги и были готовы дальше продолжать жизнь, в отличие от других пациенток, отказавшихся с кем-либо разговаривать. В ближайшем времени у них появилась депрессия, что затруднило их лечение и дальнейшее восстановление. Раннее вмешательство врачей помогает женщинам установить реалистические ожидания и избежать страданий, связанных с жизнью после инсульта, а также является причиной долголетия.

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