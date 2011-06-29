Украина недостаточно активно борется с торговлей людьми

В США считают, что власть Украины недостаточно активно борется с торговлей людьми.

Об этом говорится в докладе за 2011 год Государственного департамента США о торговле людьми в мире, сообщает Радио «Свобода».

В докладе Украина отнесена к числу государств, правительства которых прилагают значительные усилия с целью положить конец торговли людьми, однако этих усилий недостаточно. Украинцы, которые стали жертвами торговли, находятся в 38 странах мира, в том числе в России, Польше, Турции, Германии, Ливане, Ирландии, Болгарии, США, Сербии, Косово, Канаде, Сирии.

В докладе отмечается, что мужчины из Украины вынуждены работать за мизерную плату в России и других странах. Женщин вынуждают к проституции, детей – к попрошайничеству.

С другой стороны, в Украине вынуждают к рабскому труду мужчин, женщин и детей из таких стран как Конго, Молдова, Узбекистан, Чехия, Пакистан, сказано в отчете Госдепартамента США.

Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН в предисловии подчеркнула, что «этот ежегодный доклад воплощает преданность Соединенных Штатов борьбе с торговцами людьми, где бы они ни находились, поскольку борьба с рабством и преданность правам человека являются частью нашей национальной идентичности».

Авторы доклада воздают должное усилиям правительства Украины в борьбе с торговлей людьми. В документе отмечается, что за отчетный период осуждено больше работорговцев, чем в прошлом году, а прокуроры активнее обжалуют недостаточно суровые судебные приговоры.

Статьей 149 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание за торговлю людьми в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет. Однако суды во многих областях Украины толкуют это преступление как незначительное.

В 2010 году правительство инициировало 145 расследований случаев торговли людьми. 120 человек были осуждены, что на 10 больше, чем в прошлом году. 60 торговцев приговорены к срокам от 3 до 15 лет, в 2009 году таких случаев было 33.

Однако в США считают, что этих усилий недостаточно. Госдепартамент рекомендует украинскому правительственные привлекать к уголовной ответственности не только непосредственных участников, но и должностных лиц, виновных в торговле людьми. Также власть США считает, что государство должно оказывать помощь жертвам работорговли и выделять средства неправительственным общественным организациям, которые занимаются такими людьми. Кроме того, с этой целью необходимо создать фонд из средств, конфискованных у работорговцев.