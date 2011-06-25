Зверобой - антидепрессант №1

Издавна известный людям, зверобой, малоприметная трава с несколько угрожающим названием, оказался, согласно последним исследованиям мощным антидепрессантом. Он великолепно борется с подавленным настроением, отвращением к действительности, беспокойством и нервозностью. По мнению германских медиков, эта трава является андидепрессантом номер один среди всех средств, имеющихся в арсенале современной медицины, как естественного,так и химического происхождения. В самом деле, согласно данным престижного и авторитетного «Британского медицинского журнала», зверобой помогает снять подавленное настроение в 80 случаях из 100.

Как принимать зверобой?

Британские медики рекомендуют следующий рецепт: залить 1-2 чайные ложки зверобоя стаканом кипятка и поставить на 10 минут. Выпивая в день 1-2 чашки этого напитка, вы уже через 4-6 недель почувствуете себя значительно бодрее. Единственное противопоказание - зверобой усиливает чувствительность к солнечному свету у людей с особенно нежной и светлой кожей (альбиносов, блондинов, рыжих).

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