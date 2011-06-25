Чем полезна черника

Научные опыты и исследования доказывают огромное количество уникальных, полезных свойств черники.

1. Компоненты черники помогают укреплять прочность костей, показали эксперименты с лабораторными крысами, которые провели специалисты из Центра детского питания Арканзаса (Arkansas Children`s Nutrition Center) в городе Литтл-Рок. Биологи установили, что добавка в крысиный корм 10% сухого порошка черники увеличивает их костную массу по сравнению с животными, которых не кормили черникой.

2. Природные элементы, содержащиеся в этой ягоде, представляют собой весьма эффективные вещества, укрепляющие стенки сосудов глаз и повышающие общий зрительный тонус.

3. Американские ученые доказали: употребление черники – отличная профилактика ожирения. Сотрудники Техасского женского университета обнаружили: в чернике содержатся особые соединения – полифенолы, которые являются мощнейшими антиоксидантами. Как оказалось, черничные полифенолы способствуют расщеплению скапливающегося жира.

4. Присутствие пектиновых веществ и клетчатка в ягодах способствуют освобождению кишечника от продуктов гнилостного разложения.

5. Черника содержит большое количество антиоксидантов. Эти вещества способствуют уменьшению количества отмирающих клеток мозга, тем самым помогая бороться с возрастными изменениями памяти.

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