Молочная сыворотка - один из самых полезных продуктов

Люди, делающие творог самостоятельно, знают, что такое сыворотка - один из самых полезных "побочных продуктов" переработки молока, которая сохраняет все полезные свойства коровьего молока. При нагревании простокваша створаживается, и белые хлопья образуют сгустки, отделяясь от мутноватой зелено-желтой жидкости - молочной сыворотки.

В молочной сыворотке много витаминов, минералов, белка и всего 0,2% жира. На 94% сыворотка состоит из воды. Остальные 6% - жизненно важные субстанции: лактоза, содержание которой в сухом веществе - более 70%, оптимальные по аминокислотному составу белки, полный набор витаминов группы В, кальций и магний, пробиотические бактерии: стакан сыворотки в день - прекрасное средство для укрепления иммунитета. Ее полезно включать в свой рацион во время фруктовых разгрузочных дней, это помогает вывести из организма избыточный холестерин и токсические вещества, пишет sunhome.ru.

А питательными коктейлями на основе сыворотки можно утолить голод. Если между завтраком и обедом захочется сладкого, выпейте стакан такого коктейля.

Коктейль с земляникой

На 1 порцию: 100 г земляники, 250 г очень холодной сыворотки, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ст. ложка меда, 1 щепотка корицы. Приготовьте пюре из земляники и смешайте с остальными ингредиентами.

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