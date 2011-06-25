Холодная еда отравляет организм

Еще в 60-х годах прошлого века российские медики установили, что время переваривания пищи в желудке зависит от ее температуры. Если пища теплая, она переваривается в течение двух-трех часов, значит, происходит полноценное расщепление крупных белковых молекул на аминокислоты. Холодная еда покидает желудок в несколько раз быстрее, и нормального переваривания не будет, пишет sunhome.ru.

Непереваренные белки, попадая в тонкий кишечник, где происходит всасывание пищи, никуда всосаться не могут. Более того, в месте, где должны работать бактерии, отвечающие за расщепление только углеводов, начинают множиться бактерии, которые "живут" на мясе и прочих животных белках. В результате развивается дисбактериоз, нарушается обмен веществ, появляются болезни, в том числе ожирение.

Конечно, ничего страшного не произойдет, если человек время от времени побалует себя окрошкой, студнем или мороженым. Однако постоянное питание по принципу фаст-фуда, где булки и котлеты запивают очень холодными напитками, может привести к печальным последствиям. Быстрая еда не сбалансирована по содержанию белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов. Человек в избытке получает только углеводы и жиры. А запивая еду ледяными напитками, никогда не сможет наесться, значит, придет перекусить еще и еще раз. Американцы уже пожинают плоды такого питания - толстеют.

e-news.com.ua