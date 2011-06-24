Чем опасна просроченная косметика

За год в организм поступает около трех килограмм косметики и это не всегда проходит бесследно для здоровья.

Исследования Массачусетского института в США показали, что многие женщины в день пользуются более чем 20 различными средствами. При этом 70 процентов опрошенных пользуются просроченной косметикой, что крайне вредно для здоровья и красоты, сообщает портал ivona.bigmir.net.

Биохимик Ричард Бенс заявил, что женщины не представляют, какой эффект могут производить косметические средства смешанные друг с другом. Последствия могут оказаться серьезнее, чем у всех компонентов по отдельности. Если губная помада попадает в рот, ее расщепляют ферменты, которые содержатся в слюне и в желудке. Намного опаснее кремы от морщин, которые наносятся толстым слоем и используются часто. Нанесенные на кожу, химические вещества проникают прямо в кровь, безо всякой защиты.

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