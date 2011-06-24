В Европе растет количество жертв опасной кишечной инфекции

Число жертв кишечной инфекции в Европе, по последним данным, составило 43 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на санитарные службы Германии.

Ранее сообщалось о 38 жертвах заболевания в Германии и об одном скончавшемся в Швеции.

По данным германского института имени Роберта Коха, в последние дни опасный штамм E.Coli (кишечной палочки) унес жизни трех человек в Германии, одна женщина скончалась в Швеции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что всего в мире после вспышки инфекции в начале мая пострадали более 3,8 тысячи человек в 16 странах, 850 из них перенесли особо тяжелую форму болезни.

Вспышка кишечной инфекции изначально была зафиксирована на севере Германии. Сначала предполагалось, что переносчиком опасных бактерий являются салатные огурцы из Испании, но это предположение не подтвердилось. Затем специалисты заявили, что источником инфекции могла стать ферма в Нижней Саксонии, которая поставляет на рынки страны пророщенную сою и другие злаки, используемые для приготовления салатов и вторых блюд.

Инфекцию вызвала так называемая энтерогеморрагическая бактерия Escherichia coli (кишечная палочка). Бактерия E.coli часто присутствует в кишечнике людей и теплокровных животных. Большинство ее штаммов безвредны, но некоторые штаммы, такие, как EHEC, могут вызывать тяжелые болезни пищевого происхождения.

Симптомы вызываемых бактериями EHEC болезней - кровавая диарея, жар и рвота. Большинство пациентов выздоравливает в течение десяти дней, но у незначительного числа пациентов (детей раннего возраста и пожилых людей) болезнь может принять тяжелую форму с угрозой для жизни.