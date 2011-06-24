Оказалось, что кофе не повышает артериальное давление

Ученые не обнаружили доказательств того, что излишний кофе повышает кровяное давление. Отчет, опубликованный в издании The American Journal of Clinical Nutrition, исключает гипотезу, согласно которой кофе приводит к повышенному давлению.

Отчет предполагает, что регулярное потребление более чем трех чашек кофе в сутки не увеличивает риск гипертонии, по крайней мере не более, чем одна чашка в день.

В ходе исследования ученые проанализировали самочувствие произвольных участников и опросили их на предмет того, сколько кофе они пьют каждый день. После 33-летнего наблюдения ученые выяснили, что у каждого пятого участника развилась гипертония, в то время как у большинства не было обнаружено никаких симптомов заболевания.

Лоренс Каркофф из медицинского центра Маунт Синай в Нью-Йорке сказал, что кофе не является фактором риска для высокого кровяного давления. Автор исследования Ливей Чен добавила, что связь между потреблением кофе и давлением усложняется вследствие того, что она различна для каждого отдельного человека. По ее словам, люди с различным генотипом иначе реагируют на кофе.

Считается, что некоторым людям безопасно пить кофе в любых количествах, в то время как другим тот же объем крайне противопоказан.

www.med2.ru