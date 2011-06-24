Симптомы сердечного приступа

Далеко не все, у кого случается сердечный приступ, хватаются за грудь и падают на пол.

Доктор Шотт из Pennsylvania Medical Society убеждает пациентов прислушаться к своему самочувствию на предмет наличия следующих симптомов:

•давление и дискомфорт в груди или в любой части верхней половины туловища,

•дискомфорт в левой руке, в челюсти, в задней части шеи или в области желудка,

•одышка,

•потоотделение, тошнота, головокружение.

Если у вас есть один или несколько таких симптомов, лучше сразу вызывать «неотложку».

«Чем дольше вы ждете, тем больше можете навредить своему сердцу», уверяет доктор Шотт. «Это как раз тот случай, когда лучше перебдеть».

Факторы риска

1.Наследственность. Если у отца в возрасте до 55 был приступ, или у матери в возрасте до 65, или если приступы были у ваших братьев или сестер — есть повод обсудить это с врачом и минимизировать риски.

2.Курение. Здоровье сердца в данном случае — еще одна причина бросить пагубную привычку.

3.Холестерин. Аномальный уровень холестерина, включая оба типа, хороший и плохой, можно контролировать с помощью правильной диеты. И все же в некоторых случаях бывает необходимо лечение.

4.Гипертония. Высокое давление, в том числе хроническое — болезнь с неявными симптомами. Крайне важно правильно питаться и делать физические упражнения. Иногда, как и в случае с холестерином, необходимо проходить курс лечения.

5.Диабет. Риск развития сердечного приступа в этом случае весьма и весьма велик. Необходимо совместно с врачом спланировать профилактические мероприятия и составить курс лечения.

6.Физическая инертность. Регулярная физическая активность может помочь регулировать холестерин в крови, контролировать диабет и ожирение, а также снизить давление и, в совокупности факторов, уменьшить риск сердечного приступа.

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