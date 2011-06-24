Силиконовые имплантаты не вызывают развития рака?

Точку в вопросе безопасности силиконовых грудных имплантатов решило поставить Американское агентство по контролю над продуктами питания и лекарственными препаратами (FDA), опубликовав результаты официальных изысканий.

Согласно результатам исследований, на данный момент нет оснований полагать, что имплантаты провоцируют развитие рака молочной железы, коллагеноза (системного поражения соединительной ткани) или бесплодия.

Между тем, президент Национального центра исследований для женщин и семьи доктор Диана Цукерман уверена: исследования неточны и выводы далеки от действительности, передает NEWSru Israel.

Известно, что исследование проводили компании Mentor Worldwide и Allergan. В качестве объектов исследования они выбрали более 80 тыс. женщины, переживших за последние десять лет операции по увеличению груди.

Напомним, в США в январе чиновники заявили о возможных ограничениях на операции по увеличению груди. Тогда поводом послужили 60 случаев выявления редкой формы рака у женщин, прошедших подобные операции.

Речь идет об анапластической крупноклеточной лимфоме, которая может развиваться в шрамах рядом с местом введения силиконового имплантата. Несмотря на признание имплантатов безопасными, FDA рекомендует женщинам, увеличившим грудь, каждые два года проходить исследование и делать МРТ.

focus.ua