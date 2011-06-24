Сок грейпфрута поможет сбросить лишний вес

Свежевыжатый грейпфрутовый сок или целый грейпфрут, употребляемый до еды, поможет избежать набора лишнего веса, считают американские исследователи из Университета Вандербильта в Нью-Йорке.

В ходе исследования оказалось, что пациенты, выпившие полчашки грейпфрутового сока или съевшие половину грейпфрута до трех основных обеденных блюд, смогли значительно снизить вес, индекс массы тела и окружность талии. Через 14 недель эксперимента испытуемые потеряли 7 килограммам избыточного веса, сообщает medicinform.net.

Эксперты утверждают, что грейпфрут и его сок богаты важными питательными веществами, что превращает регулярное потребление фрукта в удобный способ получить необходимые витамины и минералы при сохранении здорового веса.

focus.ua