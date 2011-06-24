Инъекции ботокса способствуют быстрому старению

Культура и очарование знаменитостей, выпячивание в СМИ звездного образа жизни приводят к тому, что многие молодые девушки, которые морщины чаще видят в телевизоре, но уж точно не в зеркале, решаются на инъекции ботокса.

Подобные манипуляции могут ускорить процесс старения, уверяют эксперты.

Доктор Даррен Маккиоун сказал, что долгосрочное использование ботокса может вовсе не препятствовать образованию морщин, а истощать мышечную ткань, вследствие чего кожа в области введения косметического средства из упругой быстро превращается в дряблую, сообщает iAfrica.

Ботокс ослабляет мышцы, которые отвечают за мимику на лице, вследствие чего люди реже хмурятся и морщинки на некоторое время и впрямь разглаживаются, в зависимости от дозировки.

По некоторым данным, сегодня Ботокс используют все больше тех, кому едва исполнилось 25 лет. При этом вместо того, чтобы разглаживать морщины (откуда они в 25 лет?), процедура состаривает мышцы, и особенно пагубно процесс отражается на области вокруг глаз.

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