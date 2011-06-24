Лес - лучший лекарь

Многие люди чувствуют приятную расслабленность, когда выезжают на природу. Но лишь единицы знают о том, что заживляющие эффекты природы — это научная очевидность.

Леса — да и другие зеленые локации — помогают снизить напряжение, улучшить настроение, сгладить злость и агрессию и увеличить уровень счастья.

Посещение леса может усилить иммунитет и повысить активность естественных клеток-киллеров в организме, которые уничтожают раковые клетки.

Многие исследования показывают, что после напряженных будней или ситуаций, когда от человека требуется повышенная концентрация, люди восстанавливаются лучше и быстрее на природе, чем в городских джунглях.

Кровяное давление, сердечные ритмы, мышечное напряжение и уровень гормонов стресса уменьшаются быстрее в естественной среде. Депрессия, гнев и агрессивность также отступают на пленэре, а у детей после игр на природе снижается интенсивность симптомов синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Более половины лекарственных препаратов включают вещества, полученные из живой природы. Например, препарат таксол, применяемый при лечении рака яичников и рака молочной железы извлекается из тисовых деревьев, а ксилит, который помогает от кариеса, добывается из древесной коры.

Доктор Еева Карьялайнен из Финского института исследования леса в Метле напоминает, что сохранение лесов, а также зеленых областей в городах важно для того, чтобы помочь людям избавиться от стресса, поддерживать здоровье и лечить болезни.

mednovelty.ru