Почему мужчины живут меньше женщин - исследование

Мужчины чаще, чем женщины, не доживают до 65-летнего возраста. Ученые винят в этом курение и злоупотребление алкоголем, как выяснилось по итогам европейского исследования.

Эксперты утверждают, что в странах Евросоюза ежегодно гибнут 630000 мужчин работоспособного возраста. Женщин, для сравнения, всего 300 тысяч. Чаще всего к ранней смертности приводят вредные привычки, сообщает Times of India.

Показатель мужской смертности от хронической болезни печени в 23 из 31 страны, как выяснилось, по крайней мере, вдвое выше женского.

82% случаев передозировок героина также отмечают среди мужчин.

Образ жизни, как известно, не всегда зависит только от личного выбора. Те, кто живет в плохих материальных и социально-бытовых условиях, кушают менее полезную пищу, меньше занимаются спортом, с большей вероятностью курят или злоупотребляют наркотиками и алкоголем, сообщил Ричард-де Виссе из университета Сассекса.

Эксперты отмечают, что тенденция вести нездоровый образ жизни с каждым годом молодеет. Ситуация удручающая, ведь мужская смертность отражается на экономике государства, разрушает семьи и негативно влияет на женское здоровье.

mednovelty.ru