Кто живет в вашей подушке

Группа исследователей под руководством доктора Арта Такера из больницы Сен-Бартс провела анализ и выяснила, что обычная среднестатистическая подушка скрывает в себе клещей, аллергены и микробы. В итоге человек начинает болеть, не понимая, в чем причина его недомогания.

Итак, согласно изысканию, по прошествии двух лет с момента начала использования подушки более одной трети ее веса приходится на живых или уже умерших клещей, на продукты их жизнедеятельности и бактерии. Притом, вопреки распространенному мнению, именно синтетические подушки грязнее перьевых и пуховых.

Особую опасность представляют подушки в больницах. Эксперты предлагают в медучреждениях внедрить особую антибактериальную разновидность стандартных подушек, герметично запечатанную.

Арт Такер подчеркивает: ни отбеливание, ни мощные моющие средства не убивают клещей. Правда, стирка при температуре выше 60 градусов может помочь. Потом, клещи живут в теплой, влажной среде, но сохнут и умирают под воздействием солнечных лучей. Значит, имеет смысл вернуть в обиход старую практику проветривания и просушки на солнце.

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