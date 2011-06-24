Кухонная техника - рассадник грибов

Кухонная техника - от кофеварки до посудомоечной машины, призванная помогать хозяйкам, может стать серьезной угрозой для здоровья всей семьи. Бытовые приборы, где есть влажная и теплая среда, являются идеальным рассадником для грибов, вызывающих смертельно опасные болезни. Тревогу забили словенские ученые из университета Любляны, сообщает The Telegraph.

Исследователи взяли образцы микроорганизмов из 189 посудомоечных машин, установленных в 101 доме по всему свету. Они выявили, что на резиновом уплотнителе 62% машин обитают целые колонии грибов. В большинстве случаев это - черные дрожжи Exophiala dermatitidis и Е. Phaeomuriformis, которые, как известно, опасны для здоровья человека. Обе разновидности проявили существенную выносливость к нагреву, солям, щелочной и кислотной воде. Подобной комбинации свойств ранее у грибков никто не отмечал.

Доктор Полона Залар из Люблянского университета заявила: "Нельзя упускать из вида то, что эти дрожжи представляют потенциальную опасность". Ее соавтор, коллега по исследованию Нина Гунде-Цимерман рассказала, что ученые проверили посуду и столовые приборы, после того, как они побывали в "зараженных" посудомоечных машинах.

"Они были полны черных дрожжей. Это тоже самое, если бы вы просто положили эти грибы в рот. Мы пока что не знаем насколько эти дрожжи опасны", - подчеркнула Гунде-Цимерман.

Exophiala dermatitidis редко изолируется в природе, однако часто встречается как болезнетворное вещество. Этот патоген вовлечен в формирование кистозного фиброза, а также иногда вызывает смертельные инфекции, сообщает сайт Innovanews.ru. Черные дрожжи могут приводить к развитию тяжелейших заболеваний, таких как подкожные абсцессы и абсцессы головного мозга.

Данное открытие предполагает, что указанные микроорганизмы серьезным образом эволюционировали и в будущем могут представлять угрозы для здоровья человечества.

novonews.lv