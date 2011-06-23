Стала известна причина авиакатастрофы в Карелии

Самолет Ту-134 скорее всего разбился в Карелии из-за ошибки экипажа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ журналистам в Москве.

«Здесь, вероятнее всего, произошла ошибка экипажа», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ и добавил, что нужно дождаться результатов расследования соответствующих ведомств.

Российский президент также дал поручение Минтрансу проанализировать вопрос о выводе Ту-134 из эксплуатации с регулярных рейсов со следующего года. При этом он подчеркнул, что это решение не вызвано авиакатастрофой в Карелии.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, в России все еще достаточно большое количество авиакомпаний эксплуатируют Ту-134. Он отметил, что, скорее всего, в Петрозаводске проблема была не в самолете.

«Я заслушал доклад нашего министра транспорта. Часть из тех самолетов, которые находятся в собственности авиакомпаний, не используются, но формально из эксплуатации не выведены», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 20 июня самолет Ту-134, следовавший по маршруту Домодедово - Петрозаводск, упал при заходе на посадку. Погибли 45 человек, 7 пострадали. Среди погибших двое граждан Украины.