Израиль надеется, что Украина начнет платить пенсии «чернобыльцам»

Израиль надеется, что с начала 2012 года Украина начнет выплаты пенсий «чернобыльцам» и ветеранам Великой Отечественной войны, которые выехали в эту страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр туризма Израиля Стас МИСЕЖНИКОВ.

Он отметил, что Израиль надеется на подписание документов, обеспечивающих такую возможность, до конца текущего года.

«Мы надеемся, что к визиту Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Израиль в декабре будет подписан окончательный договор о социальном обеспечении этих групп населения», - сказал С.МИСЕЖНИКОВ. Он отметил, что с первого квартала 2012 года планируется начать выплаты пенсий лишь «чернобыльцам» и ветеранам ВОВ. Выплаты пенсий другим пенсионерам будут начаты позже.

С.МИСЕЖНИКОВ также отметил, что в ходе визита в Израиль в марте этого года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подтвердил готовность украинского правительства с первого квартала 2012 года начать выплаты пенсий украинцам, переехавшим на постоянное место жительства в Израиль.

Как сообщалось, израильтян, которые заработали пенсии в Украине, на сегодняшний день насчитывается порядка 32 тысяч.

Годовой объем средств, который будет необходим для выплат пенсий, составляет порядка 460 млн. грн.