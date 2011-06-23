Что делать, если слоятся ногти

К сожалению не всем природа дала возможность наслаждаться крепкими, толстыми блестящими ногтевыми пластинами, при помощи которых можно открывать жестяные банки и закручивать болты, как в рекламе.

Всем этим можно обзавестись, используя укрепляющие наружные средства и совсем необязательно отращивать длинные ногти, ведь красивый французский маникюр совсем не требует большой длины. Другое дело слоящиеся ногти.

Если ногтевая пластина начинает слоиться, и верхние слои слезают с нее словно чешуя, это становится настоящей катастрофой. И это связано совсем не с тем, что у вас нет возможности сделать маникюр, ведь родную ногтевую пластину можно зашпатлевать акриловым составом, и забыть на время о существующей проблеме. Но, это не избавит вас от главной проблемы – слоящихся ногтей. Ведь расслоение ногтей – не только просьба о помощи самих коготков, это прямое подтверждение того, что что-то непорядке с самим организмом.

Ногти являются показателем здоровья всего организма. Если ваши ногти находятся в неудовлетворительном состоянии, это значит, что здоровье организма подорвано, как правило, это результат влияния неблагоприятных факторов окружающей среды.

Следует знать, что внешняя среда очень сильно влияет на состояние рук и ногтей. Если вы пренебрегаете правильным уходом за руками, ходите зимой без перчаток, моете посуду или осуществляете уборку при помощи агрессивных моющих и чистящих средств, используете некачественные дешевые лаки или средства для их снятия, то вам следует подготовиться к тому, что через некоторое время ваши ногти начнут расслаиваться. Поэтому покупая моющие и чистящие средства выбирать, следует те, которые обладают менее раздражающим составом, а лучше всего будет надевать перчатки, перед тем как начать работу по дому. Выбирая средства для маникюра, отдавайте предпочтение только высококачественным, а жидкость для снятия лака не должна содержать ацетон.

Другое дело внутренние проблемы организма, их распознать гораздо сложнее. Неудовлетворительное состояние ногтевой пластины может быть вызвано недостатком сразу нескольких веществ. Так, например недостаточное содержание кальция в организме нужно восполнять минеральными комплексами содержащими витамин D. Восполнить нормальное содержание кальция в организме, можно употребляя правильные продукты, такие как: сыр, рыба, нежирное молоко, творог.

Еще одной причиной слоящихся ногтей может стать дефицит кремния. Его можно найти в таких продуктах как: виноград, бананы, смородина, вишни, коричневый рис, орехах и корневых овощах.

Если в вашем организме содержится недостаточное количество железа, вы сразу это почувствуете. Недостаток железа проявляется головокружением, повышением утомляемости, снижением иммунитета. Недостаток железа можно восполнить за счет употребления печени, яблок, яичных желтков, морепродуктов.

Женщины, которые сидят на диетах также очень часто жалуются на расслоение ногтевой пластины. Чтобы исключить эту причину слоящихся ногтей нужно правильно и полноценно питаться. Стресс и повышение нервозности также может послужить причиной ухудшения здоровья ногтей.

Восполняя дефицит недостающих веществ в организме, не следует также забывать и о лечении при помощи внешних мер таких как масляные ванночки и втирания.

Отлично подойдет для ручной ванночки, а также для втирания в ногтевую пластину смесь лимона с оливковым маслом. Рецепт приготовления ванночки: немного подогрейте масло, после чего добавьте 1 ложку лимонного сока. Опустите кончики пальцев в полученную смесь на 15-20 минут, после чего разотрите остатки смеси по рукам. Если кожа ваших рук очень сухая, то можно продлить время действия смеси, оставив ее на руках, надев на них полиэтиленовые перчатки, а сверху согревающие перчатки. Масло хорошо питает ногти, а лимон обладает отличным отбеливающим эффектом.

При проведении лечебных мероприятий для ногтей, особое внимание следует уделять кутикуле, так как именно она ответственна за поступление к ногтям питательных веществ.

Уместным будет приобретение лаков и бесцветных основ для механической прочности ногтей. Такие средства содержат волокна нейлона, шелка которые образуют защищающий каркас, предотвращающий механические повреждения ногтя.

В период проведения лечения слоящихся ногтей следует забыть о декоративном маникюре, наращивании ногтей и прочих изысках утяжеляющих ногти и блокирующих их нормальное дыхание.

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