Миру не хватает акушерок

Дефицит акушерок в здравоохранении развивающихся стран составляет 112 тысяч человек. Как сообщает The Guardian , эти данные содержатся в отчете, подготовленном специалистами Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).

Согласно документу, в мире ежегодно умирает около 358 тысяч беременных и рожениц. Годовая смертность в первые сутки после родов составляет 2 миллиона новорожденных, число мертворождений - порядка 2,6 миллиона. Основной причиной сложившейся ситуации авторы отчета называют недостаток или полное отсутствие медицинской помощи.

Одной из целей тысячелетия 192 страны-участницы ООН объявили обеспечение всеобщего доступа к получению помощи в области репродуктивного здоровья к 2015 году. Эксперты UNFPA изучили систему родовспоможения 58 стран, на которые приходится 91 процент материнских смертей в мире. При этом общий вклад этих государств в мировую рождаемость немногим менее 60 процентов.

По данным исследования, из-за дефицита в 112 тысяч акушерок 38 стран не смогут обеспечить квалифицированной помощью 95 процентов своих рожениц к 2015 году. Наиболее острая нехватка акушерок наблюдается в Гвинейской Республике, Камеруне, Нигере, Сомали, Судане, Сьерра-Леоне, Чаде, Эфиопии, а также на Гаити.

Общий недостаток такого персонала в мире составляет около 350 тысяч медработников. Аналогичные цифры ранее были получены сотрудниками британской благотворительной организации Save the Children. Специалисты UNFPA считают, что отсутствием адекватного медицинского обслуживания обусловлено две трети материнских смертей, около 60 процентов смерти новорожденных, а также половина мертворождений.

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