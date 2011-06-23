Где живут самые одинокие люди

Ученые пришли к выводу, что одиноких людей гораздо больше в Восточной Европе, особенно в России и в Украине, чем в Западной, Северной и Южной Европе. Это касается и пожилых, и молодых.

Доктор Кемин Ян (Keming Yang) из Даремского университета и профессор Кристина Виктор (Christine Victor) из Брунельского университета проанализировали данные опроса 47 тысяч человек в возрасте от 15 лет до 101 года в 25 европейских странах. Оказалось, что чувство одиночества имеет четкие географические границы.

В России среди людей старше 60 лет 24% чувствуют себя одинокими, а в Украине - 34%. Статистика для Западной и Северной Европы среди этой же возрастной группы выглядит намного оптимистичнее: например, в Дании и Норвегии одиночество испытывают лишь 3%, в Великобритании 7%, в Швейцарии 5%.

Молодые люди моложе 30 лет, согласно данным доктора Яна, точно так же страдают от чувства одиночества, как и пожилые. Статистика повторяет ту же закономерность. Например, в Украине одинокими себя считают 15% молодых людей, в России - 11%. Самые благополучные страны, где такой проблемы практически не существует, - Швейцария, Финляндия и Норвегия - там этот показатель не превышает 2%.

"Считается, что одиночество - это проблема исключительно пожилых людей. Но это не совсем так. Гораздо больше, чем от возраста, это чувство зависит от страны, где живет человек. Существует четкое разделение на группы стран с низким и высоким процентом людей, чувствующих себя одинокими", - говорит профессор Ян.

infox.ru