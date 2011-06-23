У берегов Японии произошли два мощных землетрясения

На северо-востоке Японии с интервалом в минуту произошли два сильных землетрясения магнитудой 6,8 и 6,7, сообщает BBC ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки зафиксированы в море у берегов острова Хонсю, в 136 километрах от города Хатинохе.

В Токио, высота цунами, уже дошедшего до северного побережья страны, не превышала 50 сантиметров. Сообщений о разрушениях не поступало.